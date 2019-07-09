Минфин привлек в бюджет еще 6 млрд грн от ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах 9 июля доразместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и привлекло в госбюджет 6 млрд грн, сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

Срок погашения ОВГЗ — в 2025 году.

Ставка доходности по 3-месячным ОВГЗ снижена на 20 базисных пунктов — до 17,24%, по 6-месячным — до 17,6% (на 34 бп), по 1-летним — 18,0% (30 бп), по 3-летним — 16,75% (20 бп), 5,5-летним — 15,85%.

5,5-летние ОВГЗ принесли 2,9 млрд грн.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года иностранцы вложили в украинские облигации более 51 млрд грн.

11 июня Минфин впервые выпустил долгосрочные ОВГЗ с шестилетним сроком обращения. Сумма привлеченных средств от шестилетних ОВГЗ составила 3,42 млрд грн.