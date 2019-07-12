Выпускники Академии госуправления предложили Зеленскому создать трехстороннюю контактную группу развития и модернизации НАГУ

Владимиру Зеленскому предложили создать трёхстороннюю контактную группу по развитию и модернизации Национальной Академии Государственного Управления (НАГУ) при Президенте Украины. Об этом заявили на брифинге представители инициативной группы выпускников НАГУ.

«Мы видим колоссальный потенциал и желание Академии госуправления развиваться и меняться исходя из вызовов, перед которыми оказалась Украина, и с учётом современных тенденций в государственном управлении. Этот потенциал необходимо использовать во благо нашей страны, поэтому обращаемся к руководству НАГУ и Президенту Украины с предложением как можно быстрее создать трехстороннюю группу в составе представители Академии, Офиса Президента и выпускников НАГУ. Это даст новый импульс в развитии ВУЗа — Академия была, есть и должна оставаться главной „кузницей“ подготовки профессиональных управленческих кадров для органов государственной власти всех уровней», — заявил член инициативной группы выпускников Академии Ярослав Лащук.

Он напомнил, что в этом учебном заведении готовят квалифицированных специалистов, на которых может опереться Президент Украины, реализуя анонсированные в период выборов реформы.

За 24 года своего существования Академия выпустила 32 тысяч управленческих кадров.

В свою очередь, выпускник НАГУ, известный ресторатор Денис Лялин призвал Владимира Зеленского содействовать развитию и модернизации НАГУ.

«Используйте возможности Академии для реализации смелых инициативных образовательных проектов! Предложенная нами трехсторонняя контактная группа способна разработать качественные решения, как для развития и модернизации образовательной, научной и материально-технической базы НАГУ, так и для быстрой и качественной подготовки профессиональных кадров, которые помогут нашей стране реализовать реформы любой сложности», — резюмировал Ляпин.

Предложение о создании трехсторонней контактной группы инициативная группа выпускников НАГУ изложила в обращении, которое после подписания передадут лично Президенту Зеленскому и администрации Академии.

«Самое дорогое, что у нас есть — время. Поэтому чем быстрее такая трехсторонняя группа начнёт свою работу, тем быстрее идеи, которые будут сгенерированны в таком формате, можно будет реализовать для проведения качественного реформирования страны. И опыт выпускников Академии, которые уже поработали как в системе госуправления, так и руководившие большими предприятиями и построившими успешный бизнес — будет способствовать этому процессу», — отметил член инициативной группы выпускников Академии Ярослав Лащук.