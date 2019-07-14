Американскую «дочку» Huawei ждут массовые сокращения

Компания Huawei планирует масштабные увольнения в своей дочерней исследовательской компании Futurewei Technologies, базирующейся в США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Точное число сотрудников, которых планируется сократить, не уточняется, однако один из собеседников издания указал, что речь может идти о сотнях людей. Другой источник отметил, что некоторым работникам из числа граждан Китая предложат работу в компании на родине. Нескольких сотрудников уже уведомили об увольнении, о дальнейших сокращениях могут объявить в ближайшее время, указали собеседники издания.
По данным газеты, в подразделении работают около 850 человек. Исследовательские лаборатории Futurewei находятся в городах в разных частях США, включая штаты Техас, Калифорнию и Вашингтон. Источники также рассказали, что сотрудники Futurewei после внесения Huawei в черный список Минторга США столкнулись с ограничениями при коммуникации с работниками в Китае.
Huawei отказалась комментировать изданию эту информацию.
16 мая Минторг США объявил о внесении Huawei и связанных с ней фирм в черный список. После этого от сотрудничества с китайской компанией отказалась Google . По оценкам президента Huawei Жень Чжэнфэя, из-за ограничений США продажи компании в 2019-2020 годах не будут расти и останутся на уровне $100 млрд, при этом потенциальный рост выручки за эти два года мог достичь $30 млрд.
В июле американский Минторг анонсировал ослабление ограничений на торговлю с Huawei, указав, что, хотя компания останется в черном списке, ведомство будет выдавать разрешения на продажу ей некоторых товаров.
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