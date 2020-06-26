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США могут купить Ericsson и Nokia для конкуренции с Huawei

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США могут купить Ericsson и Nokia для конкуренции с Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает планы искусственного обострения конкурентной борьбы с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei путем поглощения европейских компаний Ericsson и Nokia американскими технологическими и коммуникационными корпорациями. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, администрация США вынашивает эти планы достаточно давно, но ей помешала пандемия коронавируса. Вашингтон из-за данного фактора лишь урывками проводит консультации с Cisco Systems, другими американскими технологическими компаниями, операторами связи и частными инвестиционными фирмами возможность приобретения Ericsson и Nokia. Предлагается в том числе предоставить этим европейским компаниям налоговые поблажки в США, более широкий доступ к финансированию под экспортные операции или, как вариант, обеспечить государственную поддержку тем американским предприятиям, которые согласятся купить Ericsson и Nokia.

Согласно публикации, в Белом доме циркулирует отчет, подготовленный группой экспертов, включая бывшего директора NASA Дэниела Голдуина и бывшего члена руководства Nokia Хоссейна Муина. Они предлагают создать «под эгидой США» и при поддержке федерального правительства технологический консорциум, который бы смог ликвидировать отставание американских предприятий от Huawei. Эту идею поддерживает группа частных инвестиционных фирм во главе с Cerberus Capital. По данным издания, американские гиганты сдержанно воспринимают планы администрации, так как не слишком заинтересованы в поглощении таких фирм второго эшелона, как Ericsson и Nokia.

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В мае 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список из-за «угрозы национальной безопасности».

США, Huawei, Nokia, Ericsson
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 18 минут назад

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