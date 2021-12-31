Huawei намерена увеличить инвестиции в свои операционные системы

Китайская компания Huawei намерена нарастить объем инвестиций в создание своей экосистемы программного обеспечения, основанной на операционных системах EulerOS и HarmonyOS с открытым кодом, что позволит всем разработчикам вносить свой вклад в их развитие и получать от этого выгоду. Соответствующее заявление сменяемого председателя Совета директоров компании Го Пина опубликовала в пятницу пресс-служба Huawei в своем аккаунте в мессенджере WeChat.

«Нам необходимо сосредоточится на нашем основном бизнесе и отойти от периферийных направлений, чтобы обеспечить стратегические инвестиции для поддержания долгосрочной конкурентоспособности. Мы увеличим инвестиции в HarmonyOS и EulerOS для разработки программных основ цифрового мира и предоставления людям новых альтернатив. Мы также намерены увеличить инвестиции в основные цифровые энергетические технологии и будем двигаться вперед с помощью стратегии „двойного колеса“, которая предусматривает разработку решений в области экологически чистой энергии и при этом способствует цифровизации традиционной энергетики», — сказал он, добавив, что сокращение расходов не обеспечит путь к устойчивому выбиванию компании. «Только благодаря стратегическим инвестициям мы сможем стать сильнее и построить для себя будущее», — считает Го Пин.

В своем заявлении он обратил внимание на то, что цифровая экономика, а также зеленые и низкоуглеродные технологии стали новыми движущими силами глобального экономического роста и устойчивого развития. «В то же время непредсказуемая деловая среда, политизация технологий и растущее движение за деглобализацию создают серьезные проблемы. В этих условиях нам необходимо придерживаться нашей стратегии и разумно реагировать на внешние силы, которые находятся вне нашего контроля», — сказал Го Пин.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, после прекращения поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.