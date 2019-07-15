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У Зеленского планируют ликвидировать Минстець

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Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

Об этом заявил советник команды Президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев во время экспертной встречи «деолигархизации медиа: как обеспечить независимость СМИ от их владельцев?» 15 июля, сообщает «Детектор медиа».

«МИП мы планируем перезагрузить в ноль», — сказал он.

Потураев сообщил, что в планах президентской команды — объединение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания (независимый регуляторный орган) и Государственного комитета телевидения и радиовещания (орган исполнительной власти).

«У нас есть идея объединения Госкомтелерадио и Нацсовета. Потому что у Госкомтелерадио мало хозяйственных функций. Надо укрепить в том числе и финансово, личный состав. Также мы должны обеспечить независимость регулятора», — сказал он.

По его словам, сейчас в команде Президента обсуждают возможности изменения квотного принципа формирования Нацсовета. В частности, по три члена регулятора могут назначать президент, парламент и Кабмин. Однако окончательное решение еще не согласовано.

Потураев добавил, что у обновленного регулятора должны быть расширены функции.

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На вопрос, каким образом планируется объединить Нацсовет и Госкомтелерадио, Потураев ответил, что путем изменений в Конституцию. При этом, по мнению Потураева, регулятор будет оставаться конституционным органом.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию, и Государственный комитет телевидения и радиовещания предусмотрены Конституцией Украины.

Мининформполитики, Никита Потураев
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