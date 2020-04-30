Нардеп заявил о ликвидации в Украине 12 тыс. заведений общественного питания

Из 30 тыс. предприятий в сфере общественного питания, которые были в Украине до начала пандемии коронавируса и сопутствующему ей экономическому кризису, 12 тыс. ликвидированы как субъекты хозяйственной деятельности, заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, народный депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Согласно данным по HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе/кейтеринг) до карантина у нас было 30 тысяч заведений общественного питания в Украине: от маленького кафе/бара до большого ресторана. 12 тыс из этих 30 — ликвидированы. Не в смысле «закрылись на карантин», а в смысле «ликвидировались как предприятия», — заявил Потураев.
Нардеп не исключает закрытие 40% бизнесов отрасли, в том числе и с тем, что Верховная Рада не смогла с первого раза принять изменения в государственный бюджет.
«Возможно, это связано с тем, что нам не удалось с первого раза принять бюджет, а именно в том пакете, который был связан с бюджетом, было соответствующее законодательное основание для запуска процедуры форс-мажора. Так что люди могли закрыться, потому что они не в состоянии выполнять свои обязательства по аренде», — добавил заместитель председателя комитета.
По словам Никиты Потураева, часть из ликвидированных предприятий могут вернуться к своей деятельности после окончания карантина: «Возможно, кто-то из этих 12 тыс. ликвидированных предприятий вернется, но мы не знаем, сколько и это проблема».
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