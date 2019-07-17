Байден позвал Трампа посоревноваться в отжиманиях от пола

Бывший вице-президент США Джо Байден вызвал американского президента Дональда Трампа посостязаться в отжиманиях от пола. С шуточным предложением Байден выступил в ходе интервью телеканалу MSNBC.
«Я скажу ему: «Давай, Дональд, давай! Сколько отжиманий от пола ты можешь сделать?» — заявил Байден, уточнив, что будет готов посоревноваться с Трампом в том случае, если глава государства будет выступать с критикой, касающейся его возраста.
По словам 76-летнего Байдена, у него никогда не было проблем с тем, чтобы дать кому-либо отпор, начиная от Трампа и заканчивая президентом России Владимиром Путиным или председателем КНР Си Цзиньпином.
Джо Байден является одним из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Президентские выборы в США состоятся в 2020 году, и пока он лидирует по полярности среди более чем 20 кандидатов-демократов.
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