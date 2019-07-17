В НАТО случайно показали места размещения ядерных бомб США в Европе

Канадский сенатор, член комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей случайно раскрыл в своем докладе, который был опубликован в Сети, места размещения ядерного оружия США в Европе. Документ был опубликован в апреле, однако впоследствии его удалили, пишет газета The Washington Post. Спустя еще некоторое время отчет, по ее данным, снова появился в интернете, но уже без секретных данных.

Тем не менее копию его первоначальной версии на своем сайте 16 июля показало бельгийское издание De Morgen. Новая версия этого отчета, по его информации, была размещена в Сети 11 июля. Документ издание называет официальным, отмечая, что 1 июня он обсуждался на пленарном заседании парламентской ассамблеи НАТО в столице Словакии Братиславе.

Речь идет об отчете под названием «Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников». Автор доклада пытается оценить будущее политики НАТО в области ядерного сдерживания. В первой версии этого документа в разделе о ядерном арсенале говорилось, что ядерное оружие США хранится на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции.

В целом, отмечалось в докладе, в рамках миссии Североатлантического альянса Соединенные Штаты разместили в Европе около 150 своих ядерных бомб, в том числе бомбы B61, которые могут быть развернуты как силами США, так и силами союзников. Источников этой информации автор доклада не указывал.