Зеленский примет участие в заседании Нацсовета по антикоррупционной политике

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В четверг, 18 июля, в 10 часов при участии президента Украины Владимира Зеленского состоится заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики», — говорится в сообщении.

Место проведения заседания — Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).