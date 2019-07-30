В России выпустят беспилотную «Газель»

Горьковский автомобильный завод разрабатывает беспилотную модель «Газели». Испытания нового автомобиля проводят на территории предприятия и специальном полигоне, сообщил «РИА Новости» представитель ГАЗа.

Беспилотная модель «Газель Next» (базовая модель этой серии выпускается с 2013 года) имеет четвертый-пятый уровень автономности (на пятом уровне автомобиль со всеми задачами может справиться без водителя. — Ред.). Сейчас отрабатываются различные сценарии и тестируются системы управления, чтобы обеспечить точную работу новой «Газели» в сложных условиях. Когда испытания завершат, на заводе не сказали.

Представитель компании добавил, что ГАЗ также планирует оснащать свои автомобили ADAS — электронной системой, которая помогает водителю, предупреждает его о проблемах и столкновениях и может брать на себя управление транспортным средством, если есть риск аварии.

ГАЗ впервые продемонстрировал беспилотные автомобили собственного производства в 2017 году. В июле того же года руководство Горьковского автомобильного завода подписало соглашение с правительством Москвы, компанией «Яндекс» и Государственным научным центром ФГУП «НАМИ» о развитии и внедрении беспилотного транспорта в российской столице.