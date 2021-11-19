Apple собирается выпустить беспилотный электрокар в 2025 году

Крупнейшая ИТ-компания Apple планирует выпустить полностью автономный электромобиль в 2025 году, сообщает Bloomberg.
Секретная рабочая группа во главе с Кевином Линчем, занимающаяся данной разработкой, получила название «Проект Титан». Инженеры компании уже закончили работу над созданием чипа — отмечается, что это самый продвинутый компонент, разработанный Apple. Он состоит из нейронный процессоров, которые поддерживают систему искусственного интеллекта, необходимую для автономного вождения.
В электрокаре от Apple не будет ни рулевого колеса, ни педалей — его интерьер будет спроектирован так, чтобы управлять автомобилем без помощи рук. Компания так же рассматривает вариант размещения кресел по бокам, чтобы пассажиры сидели лицом друг к другу.
В центре электрокара будет расположен сенсорный экран, наподобие iPad. Кроме того, в автомобиль будут интегрированы другие сервисы и устройства Apple.
В ближайшее время компания планирует начать испытание технологии в реальных дорожных условиях в своем тестовом автопарке в Калифорнии.
Рынок беспилотных автомобилей стремительно растет — в 2020 году он оценивался в $21 млрд, однако эксперты прогнозируют, что к 2026 году данный показатель вырастет в три раза. Среди лидеров данного сегмента, — Waymo от Google, которая уже запустила беспилотное такси в Калифорнии, а также компания Илона Маска Tesla. Тем не менее, все они далеки от разработки автономной системы управления автомобилем пятого уровня.
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