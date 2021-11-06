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Apple наняла бывшего инженера Tesla для разработки беспилотного автомобиля

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Apple наняла бывшего инженера Tesla для разработки беспилотного автомобиля

Американская компания Apple приняла на работу бывшего инженера Tesla Кристофера Мура, чья команда занималась созданием беспилотного автомобиля. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Мур будет работать над программным обеспечением автомобиля под руководством Стюарта Бауэрса, до середины 2019 года также работавшего в Tesla. Apple, официально не подтверждавшая разработку собственного беспилотного транспортного средства, отказалась от комментариев.

Согласно информации СМИ, компания намерена начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. По сведениям портала Apple Insider, в настоящее время руководство Apple проводит встречи с азиатскими автопроизводителями для налаживания серийного выпуска электромобилей Apple Car в условиях международного кризиса на рынке полупроводников.

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Ранее американские СМИ сообщали, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Предполагалось, что их будут производить на предприятии Kia в американском городе Уэст-Пойнт (штат Джорджия). 5 февраля агентство Bloomberg информировало, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановлены.

Apple, беспилотные автомобили
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