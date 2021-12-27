Китайская Baidu начнет массовый выпуск роботов-автомобилей

Китайский технологический гигант Baidu начнет в 2023 году серийное производство первой модели беспилотных «роботомобилей» собственной разработки. Об этом сообщила в понедельник газета Global Times со ссылкой на генерального директора компании Робина Ли.

Как отмечает издание, глава интернет-корпорации в ходе онлайн-форума «Baidu Create» анонсировал появление первого действующего прототипа «робота-автомобиля» в 2022 году и заявил о начале серийного производства беспилотных машин в 2023 году. Робин Ли высказал мнение, что в будущем технологии беспилотного вождения превратят автомобиль в некое подобие робота, который сможет не только безошибочно ориентироваться в транспортном потоке, но и будет способен самостоятельно обучаться. В ходе онлайн-форума руководитель компании Baidu также отметил, что проект «роботомобиля» поможет решить проблему автомобильных пробок в Китае в течение предстоящих 10 лет.

Как ранее сообщала компания Baidu, действующий прототип первого «робота-автомобиля» будет оборудован открывающимися вверх дверями и прозрачной стеклянной крышей. В салоне беспилотника не будет привычного руля, а также педалей газа и тормоза. Все функции управления будут отражаться на большом мониторе, с помощью которого пассажиры смогут вводить адрес своего пункта назначения.

Робин Ли ранее неоднократно подчеркивал, что его корпорация активно разрабатывает и проводит испытания собственной системы беспилотного вождения для автомобилей с использованием искусственного интеллекта. Технологический гигант Baidu был основан в 2000 году. Компания является разработчиком и оператором крупнейшей в Китае одноименной поисковой интернет-системы. В 2005 году компания провела первичное размещение акций на американской бирже Nasdaq.