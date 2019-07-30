Кабмин расширил спецпошлины на сжиженный газ из России

Кабинет министров расширил спецпошлины на импорт сжиженного газа из России, включив в перечень все товарные коды. Об этом сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

Представитель «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн написал в комментариях под постом Геруса в Facebook, что на указанный в постановлении Кабмина № 624 от 17 июля 2019 года товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится всего 1,7% от общего объема СУГ, поставляемого из России в Украину.

«Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине (заседании — ред.) в постановление были включены все соответствующие коды», — ответил Герус.

Напомним, 17 июля Кабмин в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Так, спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составит 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019.