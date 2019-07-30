Суд арестовал российский танкер «Neyma» вместе с изъятыми при обыске документами

Украинский суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей СБУ при проведении 25 июля в порту Измаил (Одесская обл.) обыска российского танкера «Neyma», и наложил на него арест, как и на изъятые в ходе обысков документы, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!», — написал Матиос на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.

Напомним, 25 июля СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер"NEYMA". Вскоре экипаж российского танкера отпустили домой.

В СБУ заявили, что российский экипаж задержанного в Украине танкера, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году, не нарушил норм Морского права и законов Украины.