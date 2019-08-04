Объявленный в международный розыск судья Чаус спокойно прогуливается по Кишиневу

Судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по обвинению во взяточничестве, заметили на прогулке в Кишиневе (Молдова).

Об этом сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Центр журналистских расследований.

Согласно сообщению, Чауса заметили возле центрального офиса Демократической партии Молдовы предположительно в сопровождении телохранителя.

Чаус не отвечал на вопросы журналиста и пытался скрыться от камеры. Сопровождающий его мужчина пытался помешать съемке, после чего последовал за Чаусом.

Издание отмечает, что во время встречи в Киеве премьер-министр Молдовы Майя Санду обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским среди прочего и экстрадицию из Молдовы судьи Чауса.

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.

В сентябре Верховная Рада поддержала представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус бежал из Украины.

С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола. 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Защита Чауса заявляла, что будет добиваться его политического убежища.

Следователи центрального аппарата Госбюро расследований зарегистрировали уголовное производство о причастности экс-руководства государства к организации возможного незаконного вывоза судьи Николая Чауса через госграницу Украины в Молдову.

Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что не знаком с Чаусом и не причастен к его бегству в Молдову.