Объявленный в международный розыск судья Чаус спокойно прогуливается по Кишиневу

Судью Николая Чауcа, объявленного Интерполом в международный розыск по обвинению во взяточничестве, заметили на прогулке в Кишиневе (Молдова).
Об этом сообщает Newsmaker.md со ссылкой на Центр журналистских расследований.
Согласно сообщению, Чауса заметили возле центрального офиса Демократической партии Молдовы предположительно в сопровождении телохранителя.
Чаус не отвечал на вопросы журналиста и пытался скрыться от камеры. Сопровождающий его мужчина пытался помешать съемке, после чего последовал за Чаусом.
Издание отмечает, что во время встречи в Киеве премьер-министр Молдовы Майя Санду обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским среди прочего и экстрадицию из Молдовы судьи Чауса.
Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Николая Чауса в получении взятки в размере $150 тыс. Указанные средства были обнаружены в стеклянных банках, которые судья лично закапывал во дворе собственного дома.
В сентябре Верховная Рада поддержала представление ГПУ о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Чаус бежал из Украины.
С 11 ноября 2016 года судья находился в международном розыске по линии Интерпола. 1 марта 2017 Чаус сдался правоохранителям в Молдове. Защита Чауса заявляла, что будет добиваться его политического убежища.
Следователи центрального аппарата Госбюро расследований зарегистрировали уголовное производство о причастности экс-руководства государства к организации возможного незаконного вывоза судьи Николая Чауса через госграницу Украины в Молдову.
Экс-президент Петр Порошенко заявляет, что не знаком с Чаусом и не причастен к его бегству в Молдову.
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