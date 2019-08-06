ГБР заинтересовалось отдыхом Порошенко на Мальдивах

Государственное бюро расследования расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко.
Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГБР.
В пресс-службе ведомства уточнили, что дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах.
В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.
«Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы», — говорится в сообщении.
Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).
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