ГБР заинтересовалось отдыхом Порошенко на Мальдивах

Государственное бюро расследования расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петра Порошенко.

Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГБР.

В пресс-службе ведомства уточнили, что дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах.

В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.

«Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).