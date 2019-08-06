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Прокуратура Панамы возбудила дело против Порошенко

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Прокуратура Панамы возбудила дело против Порошенко

Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело касательно преступлений против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в соцсетях сообщил юрист Андрей Портнов.

«Друзья, информирую вас, что наша работа с Панамскими адвокатами достигла первого результата — специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы — преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов», — написал Портнов.

Он сообшщил, что этому предшествовал его письменный аффидавит — показания под присягой о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств.

«Панамские власти почти месяц изучали заявление и приняли решение о начале официальных уголовных процедур. Мы ждём активности Панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций. Мы точно знаем, что его финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну», — написал юрист.

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Он надеется, что после назначения нового Генерального прокурора Украины международные службы ГПУ на официальном уровне обратятся с ходатайством об аресте счетов и активов Порошенко по всему миру.

Петр Порошенко, Панама, Андрей Портнов
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