Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 7 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек – до 25,5903 грн за доллар против 25,7350 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 28,6279 грн против 28,7769 грн накануне.