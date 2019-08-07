В Сибири все еще горит больше миллиона гектаров леса

Экологи из российского отделения Greenpeace отрицают заявления властей о том, что в регионе «радикальный перелом» в борьбе с огненной стихией. Об этом сообщается на сайте организации.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс ... 5 августа заявил, что есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом. Однако 4 августа в Красноярском крае горело 1,26 млн га леса, 5 августа — 1,27 млн га леса. Сегодня в Красноярском крае горит 1,28 млн га», — говорится в заявлении.

Российское отделение Greenpeace также потребовало от властей направить дополнительные силы на борьбу с огнём, пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу, а также «сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить». Экологи напомнили, что в 2010 году двухнедельное задымление Москвы после пожаров привело к росту смертности примерно на 50 тысяч человек.

На момент публикации сообщения подписей под петицией с вышеупомянутыми требованиями было более 380 000.

Напомним, что к началу августа площадь пожаров в Сибири достигла почти 3 млн га. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое — с одного миллиона гектара — чиновники приняли решение тушить «закрытые очаги в зоне контроля», тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.