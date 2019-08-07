Войти
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным
дружба народов
Зеленский утром провел телефонный разговор с Путиным
У Зеленского обещают отдать должность вице-спикера оппозиции
власть
У Зеленского обещают отдать должность вице-спикера оппозиции

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

В Сибири все еще горит больше миллиона гектаров леса

203
В Сибири все еще горит больше миллиона гектаров леса

Экологи из российского отделения Greenpeace отрицают заявления властей о том, что в регионе «радикальный перелом» в борьбе с огненной стихией. Об этом сообщается на сайте организации.

«Губернатор Красноярского края Александр Усс ... 5 августа заявил, что есть все основания считать, что в борьбе с огненной стихией на территории Красноярского края наступил радикальный перелом. Однако 4 августа в Красноярском крае горело 1,26 млн га леса, 5 августа — 1,27 млн га леса. Сегодня в Красноярском крае горит 1,28 млн га», — говорится в заявлении.

Российское отделение Greenpeace также потребовало от властей направить дополнительные силы на борьбу с огнём, пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу, а также «сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить». Экологи напомнили, что в 2010 году двухнедельное задымление Москвы после пожаров привело к росту смертности примерно на 50 тысяч человек.

Читайте также: Четверть детей в России живут за чертой бедности

На момент публикации сообщения подписей под петицией с вышеупомянутыми требованиями было более 380 000.

Напомним, что к началу августа площадь пожаров в Сибири достигла почти 3 млн га. Только после того, как площадь горящего леса за месяц выросла втрое — с одного миллиона гектара — чиновники приняли решение тушить «закрытые очаги в зоне контроля», тушение которых ранее было признано неэффективным из-за больших затрат.

Сибирь, лес
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 7 августа 2019
Вторник, 6 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Непредсказуемые последствия

К Новому году, после радикального обновления всего губернаторского корпуса, «Большой Брат» придет в регионы и мэрии крупных городов-миллионщиков. Такова неизбежная логика формирования единого центра власти. А вот, кто и как воспользуется этим могучим политическим ресурсом это уже другой вопрос.
Олег Устенко
Олег Устенко
экономист

О доверии и увольнениях

Экономика – это не только про цифры, деньги и т.д. Экономика – это еще о доверии. О доверии в том числе и к кадрам, которые формулируют и осуществляют экономическую политику.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016