Путин отправил военных тушить пожары в Сибири

Президент России Владимир Путин дал указание местному Минобороны подключиться к тушению лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле пояснили, что решение было принято по итогам доклада главы МЧС.

По данным СМИ, на территории России в 11 регионах продолжаются лесные пожары, распространившиеся на территорию 3 млн гектаров. Дым уже достиг Казахстана и Монголии. При этом тушение пожаров на труднодоступных и удаленных территориях ранее признавалось «экономически нецелесообразным».