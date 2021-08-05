Россияне хотят построить в Сибири несколько крупных городов

В Сибири есть смысл построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал Шойгу, которого цитируют российские СМИ.

«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — добавил глава Минобороны РФ.

При этом он сослался на планы, якобы существовавшие в советское время незадолго до распада страны. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — констатировал министр.