Россияне хотят построить в Сибири несколько крупных городов

В Сибири есть смысл построить три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек», — сказал Шойгу, которого цитируют российские СМИ.
«И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», — добавил глава Минобороны РФ.
При этом он сослался на планы, якобы существовавшие в советское время незадолго до распада страны. «К сожалению, по известным причинам проект был остановлен», — констатировал министр.
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