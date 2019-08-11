В Киев впервые за 20 лет приедет премьер Израиля Нетаньяху

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху совершит первый за 20 лет визит в Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Jewish Press.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибудет в Киев с двухдневным визитом на следующей неделе. Поездка, запланированная на 18-19 августа, будет первым визитом Нетаньяху в Киев в течение 20 лет», — говорится в сообщении.

Нетаньягу будет первым мировым лидером, который встретится с новым президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В прошлом месяце израильский журналист Шимон Бриман спросил у Нетаньяху, готов ли он выступить посредником в диалоге между Зеленским и президентом РФ Путиным, с которым у Нетаньягу «особые отношения».

«Во-первых, я не могу сказать, что я довольно хорошо знаю их (украинско-российские отношения — ред.) проблемы, у нас есть достаточно своих проблем. Во-вторых, если я займусь этим, я могу создать ожидания с обеих сторон, которые я не могу воплотить. Поэтому до этого времени я вежливо отказывался от таких предложений, но поскольку вы спросили, я еще раз подумаю об этом», — ответил Нетаньяху.