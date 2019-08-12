Кабмин проведет первое заседание за три недели

Кабинет министров Украины проведет заседание на текущей неделе — в среду, 14 августа, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

«Заседание состоится в среду», — сказал Рябчук в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник утром.

Заседаний Кабмина в предыдущие недели, с 29 июля по 11 августа, не было.