Зеленский и Нетаньяху 19 августа встретятся в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
«19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину», — говорится в сообщении.
Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.
Ранее израильская газета The Times of Israel сообщала о предстоящем визите Нетаньяху в Киев 18-20 августа.
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