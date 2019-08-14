Зеленский и Нетаньяху 19 августа встретятся в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину», — говорится в сообщении.

Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее израильская газета The Times of Israel сообщала о предстоящем визите Нетаньяху в Киев 18-20 августа.