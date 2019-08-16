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Волкер призвал отвергать заявления, что на Донбассе «внутренний конфликт»

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Волкер призвал отвергать заявления, что на Донбассе «внутренний конфликт»

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер призывает отвергать ложные возражения России о «внутреннем конфликте» на Донбассе. Об этом спецпредставитель США сказал в интервью «Радио Свобода».

В частности, он отметил, что Россия пытается вносить путаницу и отрицать свою ведущую роль в конфликте на Донбассе.

«А это усложняет усилия, необходимые, чтобы решить проблему. Вот, например, Россия постоянно отрицает, что она непосредственно участвует в боях на Донбассе. Мол, это какие-то „волонтеры“, „кто-то там в отпуске“, „это конфликт между местными“, „внутренний конфликт в Украине“. И таким образом они отрицают свою ответственность. И если этот месседж ретранслируется, международному сообществу значительно сложнее настаивать на том, чтобы Россия выполняла свои обязательства по минским соглашениям», — сказал Волкер.

При этом он считает, что важно, чтобы средства массовой информации и правительства других стран, в том числе Франции и Германии и не только, чтобы любой, кто комментирует ситуацию на Донбассе — «отвергали эти утверждения и четко говорили о том, что на самом деле происходит ».

«Это Россия руководит военными формированиями, это она посылает кадровых военных и финансирует вооруженные формирования, это она направляет контрактников через фирму в Санкт-Петербурге, платит за работу местных органов», — заявил Волкер.

«Россия предоставляет своих разведчиков и руководит своими ставленниками. Поэтому это отнюдь не „внутренний конфликт из-за сепаратизма“. Это Россия, все это делает. И, думаю, правильное восприятие и понимание этого широкой общественностью чрезвычайно важным — если мы действительно настроены решить проблему так, как это должно быть сделано», — подчеркнул он.

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Напомним, что ранее специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер отмечал, что мир на Донбассе зависит от согласия России восстановить территориальную целостность Украины.

Донбасс, Курт Волкер
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