Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на понедельник, 19 августа, укрепил официальный курс гривны на 18 копеек - до 25,1428 грн за доллар против 25,3217 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,8482 грн против 28,2336 грн 16 августа.