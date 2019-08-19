В Киев приехал Нетаньяху, он встречается с Зеленским

Официальная церемония встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась в Киеве, у Мариинского дворца, в понедельник утром.
Как сообщает пресс-служба главы государства, под председательствованием президента Украины и главы правительства Израиля состоятся украинско-израильские переговоры.
До начала встречи премьер Израиля возложил цветы к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата.
«Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве», — говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.
Это первый за 20 лет визит Нетаньяху в Украину.
В Киеве президент Украины и премьер Израиля подпишут ряд документов.
Кроме того, Зеленский и Нетаньяху примут участие в мероприятиях почтения памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.
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