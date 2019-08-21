Нацбанк немного укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 21 августа 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 4 копейки - до 25,1313 грн за доллар по сравнению с 25,1757 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,8354 грн по сравнению с 27,9526 грн накануне.