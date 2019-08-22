Нацбанк ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 22 августа 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 7 копеек - до 25,2044 грн за доллар против 25,1313 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,987 грн против 27,8354 грн накануне.