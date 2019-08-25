В Кельне произошла массовая драка мигрантов, есть жертва

В немецком Кельне группа мигрантов со стран Африки устроила массовую драку, в результате которой погиб один из ее участников.

Об этом сообщает Express.

«На Эбертплац рано утром в воскресенье произошла массовая драка. Около десяти-пятнадцати мужчин собрались в пабе в 4:00 утра. Один из мужчин погиб в конфликте», — говорится в сообщении.

Причины спора пока неизвестны. По словам представителей полиции, участниками драки были чернокожие африканцы. Мужчина, который получил ранения и впоследствии скончался в больнице, это 25-летний мужчина из Сомали.

Полиция арестовала десять возможных участников драки. Начато расследование.