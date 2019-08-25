Тепло и сухо на большей части Украины в ближайшие дни

В ближайшие сутки, 26 августа, погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр в воскресенье.

В понедельник в Украине без осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье ночью 16-21°, днем 29-34°.

В Киеве — без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 26 августа самая высокая температура днем была 33,7 в 1903г, самая низкая ночью 6,3 в 1899г.

Во вторник, 27 августа, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, днём 23-28°; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье ночью 15-20°, днём 28-33°.

В Киеве 27 августа небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью 13-15 °, днем 25-27°.

25 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-26°, в Днепре в пределах Киева 20°.