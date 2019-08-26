4 причини, чому варто оформити КАСКО у 2019 році

Якщо у вас є власний автомобіль, то говорити про безпеку зайве. Тим більше, що нещастя може статися не лише в дорозі. Часто проблеми виникають навіть тоді, коли автівка стоїть на парковці чи у гаражі. Однак якщо попередити нещастя ми не можемо, то убезпечити себе від можливих фінансових ризиків у такому випадку цілком реально. Для цього існує страховий поліс КАСКО.

На відміну від Автоцивілки, КАСКО є добровільним автострахуванням, яке компенсує всі фінансові витрати на відновлення вашого авто у разі настання страхового випадку. Ми розглянемо принаймні чотири причини, чому наразі варто придбати КАСКО кожному автовласнику.

Випадки на дорозі

В Україні кожен водій зобов’язаний мати поліс ОСЦПВ. У разі ДТП страховка убезпечить відповідальність керманича автівки перед третіми особами через його вину. Проте власний транспортний засіб доведеться ремонтувати самостійно. А якщо авто взагалі не підлягає ремонту, де взяти гроші на нове? Саме тому й варто придбати добровільне КАСКО, яке покриє всі витрати на ремонт чи придбання іншої машини.

Коли немає гаража

Не всі автовласники мають змогу щоразу залишати транспорт в гаражі. Часто автівка паркується на стоянці, або біля дому чи офісу. Однак це загрожує неприємними наслідками. Стихійні лиха, буревії, град призводять до того, що на автівку можуть впасти сторонні предмети та пошкодити її. Крім того, без охорони машина залишається незахищеною перед шахраями. Вони можуть або вкрасти запчастини, або взагалі викрасти сам автомобіль. І якщо у вас немає КАСКО, то ваші фінансові проблеми ніхто не вирішить. Усі витрати ви будете покривати самостійно.

Простота в оформленні

Не варто відкладати страхування автомобіля КАСКО, тим більше, що для цього не потрібно робити зайвих рухів. Вам достатньо лише скористатися послугою будь-якої страхової компанії онлайн-калькулятор та розрахувати вартість полісу. Це можна зробити навіть удома, з комп’ютера чи мобільного телефону. Так само в онлайн-режимі можна оформити страховий договір, паперовий варіант якого згодом ви отримаєте поштою. А в разі настання страхового випадку ви отримаєте виплати без будь-якої паперової тяганини. Переважну частину документів страхові компанії оформляють самостійно.

Ціна-якість

Багато водіїв не зважуються на добровільне автострахування, адже їх лякає вартість КАСКО. Проте не варто робити з цього проблему. Адже вартість полісу розраховується індивідуально, і саме у вашому випадку може вийти не так дорого, як про це говорять.

Ціна страховки залежить від вартості автомобіля. Саме ця вартість і буде страховою сумою, тобто максимальною страховою виплатою у разі аварії, крадіжки чи пошкодження авто. На вартість також впливає рік випуску, об’єм двигуна та інших характеристик машини. І нарешті, на тариф полісу впливають опції страхової програми, які ви плануєте внести в покриття страхового випадку.

Зате ви на 100% будете впевнені у тому, що у скрутний час зможете уникнути фінансових негараздів.