Войти
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
позиция
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
официально
Зеленский учредил День памяти защитников Украины
Трамп призвал американские компании уходить из Китая
позиция
Трамп призвал американские компании уходить из Китая

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

4 причини, чому варто оформити КАСКО у 2019 році

150
4 причини, чому варто оформити КАСКО у 2019 році

Якщо у вас є власний автомобіль, то говорити про безпеку зайве. Тим більше, що нещастя може статися не лише в дорозі. Часто проблеми виникають навіть тоді, коли автівка стоїть на парковці чи у гаражі. Однак якщо попередити нещастя ми не можемо, то убезпечити себе від можливих фінансових ризиків у такому випадку цілком реально. Для цього існує страховий поліс КАСКО. 

На відміну від Автоцивілки, КАСКО є добровільним автострахуванням, яке компенсує всі фінансові витрати на відновлення вашого авто у разі настання страхового випадку. Ми розглянемо принаймні чотири причини, чому наразі варто придбати КАСКО кожному автовласнику.

Випадки на дорозі

В Україні кожен водій зобов’язаний мати поліс ОСЦПВ. У разі ДТП страховка убезпечить відповідальність керманича автівки перед третіми особами через його вину. Проте власний транспортний засіб доведеться ремонтувати самостійно. А якщо авто взагалі не підлягає ремонту, де взяти гроші на нове? Саме тому й варто придбати добровільне КАСКО, яке покриє всі витрати на ремонт чи придбання іншої машини.  

Коли немає гаража

Не всі автовласники мають змогу щоразу залишати транспорт в гаражі. Часто автівка паркується на стоянці, або біля дому чи офісу. Однак це загрожує неприємними наслідками. Стихійні лиха, буревії, град призводять до того, що на автівку можуть впасти сторонні предмети та пошкодити її. Крім того, без охорони машина залишається незахищеною перед шахраями. Вони можуть або вкрасти запчастини, або взагалі викрасти сам автомобіль. І якщо у вас немає КАСКО, то ваші фінансові проблеми ніхто не вирішить. Усі витрати ви будете покривати самостійно.

Простота в оформленні

Не варто відкладати страхування автомобіля КАСКО, тим більше, що для цього не потрібно робити зайвих рухів. Вам достатньо лише скористатися послугою будь-якої страхової компанії онлайн-калькулятор та розрахувати вартість полісу. Це можна зробити навіть удома, з комп’ютера чи мобільного телефону. Так само в онлайн-режимі можна оформити страховий договір, паперовий варіант якого згодом ви отримаєте поштою. А в разі настання страхового випадку ви отримаєте виплати без будь-якої паперової тяганини. Переважну частину документів страхові компанії оформляють самостійно. 

Ціна-якість

Багато водіїв не зважуються на добровільне автострахування, адже їх лякає вартість КАСКО. Проте не варто робити з цього проблему. Адже вартість полісу розраховується індивідуально, і саме у вашому випадку може вийти не так дорого, як про це говорять.  

Ціна страховки залежить від вартості автомобіля. Саме ця вартість і буде страховою сумою, тобто максимальною страховою виплатою у разі аварії, крадіжки чи пошкодження авто. На вартість також впливає рік випуску, об’єм двигуна та інших характеристик машини. І нарешті, на тариф полісу впливають опції страхової програми, які ви плануєте внести в покриття страхового випадку.

Зате ви на 100% будете впевнені у тому, що у скрутний час зможете уникнути фінансових негараздів.

Версия для печати
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 26 августа 2019
Воскресенье, 25 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016