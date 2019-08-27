Иран призвал США сделать «первый шаг» и снять санкции

США должны «сделать первый шаг», сняв все санкции против Тегерана. Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что открыт для встречи с иранским лидером, передает УНН со ссылкой на AFP.
«Шаг заключается в том, чтобы отказаться от санкций. Вы должны отказаться от всех незаконных, несправедливых и неправильных санкций против народа Ирана», — сказал Рухани.
Он сказал, что «ключ к позитивным переменам находится в руках Вашингтона», потому что Иран уже исключил возможность того, что больше всего беспокоит США — создание атомной бомбы.
«Если это ваше единственное беспокойство, то это беспокойство уже снято», — сказал он из-за фетвы — решения, изданного верховным лидером страны аятоллой Али Хаменеи.
Как сообщается, Хаменеи издал фетву против ядерного оружия в 2003 году и с тех пор неоднократно повторял это.
«Итак, сделайте первый шаг. Без этого шага этот замок не будет разблокирован», — отметил Рухани.
США в мае прошлого года в одностороннем порядке вышли из многостороннего ядерного соглашения от 2015 года и возобновили санкции против Ирана.
Напомним, Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана Рухани.
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