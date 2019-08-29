Журналистов не пускают в ложу прессы в Раде

Журналистов не пускают в ложу прессы в Верховной Раде.

В частности, не пустили представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA и многих других.

Аргументация: журналистов нет в списке. Как сообщает корреспондент УП, на входе в здание парламента они были в списках, а на входе в ложу прессы – уже нет.

В кулуары на время торжеств журналистов тоже не пропускают.