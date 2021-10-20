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Зеленский прокомментировал заявление телеведущей о давлении Офиса президента на журналистов

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Зеленский прокомментировал заявление телеведущей о давлении Офиса президента на журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обвинения телеведущей ток-шоу «Обратный отсчет» на общественном телеканале «UA:Перший» Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа» и давлении на журналистов являются «хайпом».

«Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента (к обвинениям Барчук — Ред.), но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции „Слуга народа“ Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить — ок», — заявил Зеленский в комментарии журналистам, пребывая с рабочим визитом в Черкасской области, передает Интерфакс-Украина.

Он также отметил, то ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

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Ранее телеведущая ток-шоу «Обратный отсчет» на общественном телеканале «UA:Перший» Мирослава Барчук заявила, что Офис президента «давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции «Слуга народа».

«Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М.Подоляка в ОП. Это не новость...Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии „слуг народа“ на эфирах», — написала она в Фейсбук.

журналисты, Владимир Зеленский, UA:Первый
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