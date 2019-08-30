Суд оправдал экс-«беркутовца», обвиняемого в избиении активистов Майдана

Днепровский районный суд Киева сегодня оправдал экс-«беркутовца» Андрея Хандрикина, которого обвиняли в истязании активистов во время Революции Достоинства. Об этом сообщает «Громадське».

Судья считает, что его вина не была доказана.

«Суд считает возможным вынести оправдательный приговор для обвиняемого (Андрея Хандрикина, — ред.). По результатам судебного разбирательства не было доказано, что он совершил это преступление. Хандрикин признан невиновным», — говорится в решении суда, которое зачитала судья Оксана Бирса.