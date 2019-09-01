В Великобритании проходят многотысячные протесты против решения Джонсона

Десятки тысяч митингующих вышли на улицы по всей Великобритании, чтобы выразить протест против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до того, как страна должна выйти из Европейского Союза.
Протестующие со свистками и барабанами собрались у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в Лондоне 31 августа. Некоторые из них скандировали «Позор вам, Борис Джонсон!», пишет Радио Свобода.
Демонстрации прошли также в других городах, в том числе в Манчестере, Ньюкасле, Бристоле и Белфасте под лозунгом «Stop the Coup» («Остановите государственный переворот»).
Призыв к протесту обнародовала политическая группа «Другая Европа возможна», которая выступает против Брекзита — выхода Великобритании из состава Евросоюза.
28 августа королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента с 9-12 сентября до 14 октября. Это существенно ограничит время, которое законодатели будут иметь для обсуждения условий для выхода из ЕС.
Лидеры оппозиции назвали решение Джонсона нарочитой попыткой помешать парламентариям заблокировать выход Объединенного королевства с европейского блока без соглашения. Глава правительства отвергает обвинения.
За более чем два месяца до Brexit, члены парламента стремятся помешать Джонсону вывести Великобританию из ЕС без какой-либо согласия. Около 160 законодателей подписали обязательство «сделать все необходимое», чтобы не дать Джонсону обойти парламент.
Борис Джонсон неоднократно заявлял, что в любом случае намерен вывести страну из ЕС до 31 октября, даже без договора.
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