Польша и Украина планируют улучшить работу пунктов пропуска на границе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе. Об этом он заявил в ходе официального визита в Польшу.
Пос ловам Зеленского, Украина сотрудничает с Польшей в рамках строительства трансевропейской магистрали «Виа-Карпатия».
«Наше государство заинтересовано стать участником региональных проектов и инициатив польского государства. Например, таких как „Триморье“. Уже сейчас мы сотрудничаем в рамках строительства трансевропейской магистрали „Виа-Карпатия“. Мы также обсудили амбициозный для нас проект водного пути Е-40», — сообщил президент Украины.
Зеленский также проинформировал о планах улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе.
«Важным элементом нашего диалога также является приграничное сотрудничество. Мы будем улучшать работу пунктов пропуска на украинско-польской границе», — заявил Зеленский.
Напомним, президент Украины сейчас находится с официальным рабочим визитом в Польше.
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