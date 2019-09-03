Кабмин назначил Литвинчову на должность руководителя аппарата премьера

Кабинет министров Украины назначил Екатерину Литвинчову на должность руководителя аппарата премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

«Назначить Литвинчову Екатерину Алексеевну на должность руководителя Аппарата Премьер-министра Украины с 3 сентября 2019 года», — говорится в распоряжении правительства № 695 от 2 сентября.

До назначения она была помощником главы правления ОО «Офис эффективное регулирование» — BRDO.

Согласно декларации, за 2018 год Литвинчова заработала 27,5 тыс. грн.