Должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят

Первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-полковник Игорь Колесник заявил, что Министерство обороны Украины и Генеральный штаб ВСУ до конца 2019 года поделят полномочия, в результате чего должности главнокомандующего и начальника Генерального штаба разделят. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Армия.Inform».

По его словам, оборонное ведомство должно осуществлять демократический гражданский контроль над ВСУ.

«По принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб — реализовывать ее», — заявил Колесник.

Кроме того, Колесник отметил, что суть реформы будет заключаться в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением («генерированием») ВСУ, и теми, которые осуществляют применения войск.

Разграничение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба состоится до конца 2019 года с одновременным переходом Генштаба, штабов видов ВСУ и оперативного уровня на J-структуру (структуру штабов армий стран НАТО). Планируется, что главнокомандующий будет подчиняться министру обороны.