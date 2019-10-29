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Создатели «Игры престолов» отказались делать следующие «Звездные войны»

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Создатели «Игры престолов» отказались делать следующие «Звездные войны»

Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс отказались снимать новый фильм из трилогии «Звездных войн». Как сообщает Deadline, они сослались на напряженный график.

«Мы почувствовали, что не можем уделить достаточно внимания ни „Звездным войнам“, ни проектам Netflix. Поэтому с большим сожалением мы покидаем проект», — сообщили Бениофф и Уайсс.

Президент киностудии Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в свою очередь отметила, что в компании надеются на сотрудничество с создателями «Игры престолов», когда они смогут найти время для «Звездных войн».

Disney получила права на киновселенную «Звездных войн» в октябре 2012 года вместе с покупкой Lucasfilm.

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В начале мая 2019 года компания представила список запланированных к выходу фильмов, включая три новых эпизода «Звездных войн», которые должны появиться в 2022, 2024 и 2026 годах. Тогда сообщалось, что первую часть трилогии снимут Бениофф и Уайсс.

Игра престолов, Звездные войны
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