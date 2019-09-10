Майнинг Bitcoin все еще приносит прибыль

Майнинг Bitcoin остается прибыльным занятием, несмотря на очередное обновление исторического максимума хешрейта криптовалюты, утверждает сооснователь и главный аналитик Fundstrat Том Ли. Вчера совокупная вычислительная мощность сети актива достигла 94,779 EH/s, сложность добычи также поднялась до рекордных уровней.
Latest mining report from our quant team. Using S9 and $0.06/kWh, cash breakeven for $BTC mining is $7.3K vs price of ~$10k. Miners profitable and apparently some older rigs are also profitable.— Thomas Lee (@fundstrat) 9 сентября 2019 г.
- Their thesis remains if miners making $$$, they are BTC sellers to fund capex https://t.co/TZaEKHehRy
По словам Ли, стоимость добычи одного Bitcoin на устройстве Bitmain Antminer S9 при цене электричества в $0,06 за кВт⋅ч составляет около $7,3 тыс. При этом среднерыночный курс криптовалюты на данный момент составляет порядка $10,3 тыс. Исходя из этих расчетов Ли сделал вывод, что майнинг Bitcoin может быть выгодным даже на не самых последних моделях специального оборудования.
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