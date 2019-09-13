Рада уволила всех членов ЦИК

Верховная Рада поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского на досрочное увольнение всех 16 членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Такое решение поддержали 341 народный депутат на пленарном заседании парламента в пятницу при 300 минимально необходимых голосах для его принятия.

До этого представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук отметил, что увольнение всех членов ЦИК происходит «по мотивированному представлению президента».

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Алина Загоруйко сообщила, что комитет поддержал досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК.