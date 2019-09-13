Зеленский рассказал, почему пошел в президенты

Президент Владимир Зеленский заявляет, что был счастлив и успешен до похода в президенты, но решился идти на выборы, потому что ему было невыносимо, что он счастлив, а многие граждане — нет.

Об этом он заявил во время выступления на 16-той встрече «Ялтинской европейской стратегии» YES в Киеве с темой «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе», передает УП.

«Многие откровенно очень сильно удивлялся, почему я иду в политику. Мне говорили: „У тебя все есть, ты счастливый человек“. Но это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье — то, которое ты действительно сам воспитывал в своей семье, то, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут с тобой в одной стране», — отметил он.

«Меня спрашивают, счастлив ли я быть президентом? Не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что сейчас у него и его команды есть повод для счастья, ведь у него есть большое доверие граждан. Но вместе с этим Зеленский добавил, что имеет и огромную ответственность, «потому что, если у нас не получится, — это будет следующая всенародная депрессия».

По мнению президента, хуже несчастья может быть только обреченность.

Поэтому своей задачей он видит — сделать Украину счастливой. А это, по его словам, можно сделать, лишь преодолев «врагов счастья» — войну, бедность, коррупцию и зависть.