Зеленский рассказал, почему пошел в президенты

Президент Владимир Зеленский заявляет, что был счастлив и успешен до похода в президенты, но решился идти на выборы, потому что ему было невыносимо, что он счастлив, а многие граждане — нет.
Об этом он заявил во время выступления на 16-той встрече «Ялтинской европейской стратегии» YES в Киеве с темой «Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе», передает УП.
«Многие откровенно очень сильно удивлялся, почему я иду в политику. Мне говорили: „У тебя все есть, ты счастливый человек“. Но это не совсем так. Потому что настоящее счастье не может быть единоличным. И невыносимо жить в условиях, когда тебе неудобно за то, что ты счастлив. Тебе просто неудобно за свое счастье — то, которое ты действительно сам воспитывал в своей семье, то, которое ты заработал честно своим трудом, но которое нарочито подчеркивает несчастье многих людей, которые живут с тобой в одной стране», — отметил он.
«Меня спрашивают, счастлив ли я быть президентом? Не уверен. Но я счастлив быть президентом именно Украины», — сказал Зеленский.
Он добавил, что сейчас у него и его команды есть повод для счастья, ведь у него есть большое доверие граждан. Но вместе с этим Зеленский добавил, что имеет и огромную ответственность, «потому что, если у нас не получится, — это будет следующая всенародная депрессия».
По мнению президента, хуже несчастья может быть только обреченность.
Поэтому своей задачей он видит — сделать Украину счастливой. А это, по его словам, можно сделать, лишь преодолев «врагов счастья» — войну, бедность, коррупцию и зависть.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016