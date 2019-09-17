В ООН заявили об отсутствии наказания за нападения на журналистов в Украине

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обеспокоено нападениями на журналистов, которые продолжаются в Украине из-за отсутствия наказания за совершенные ранее нападения.
Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, представляя новый доклад, который охватывает период с 16 мая по 15 августа 2019 года, сообщает Укринформ.
«Отсутствие ответственности за совершенные ранее нападения на журналистов подстрекает к новым актам насилия. За период с середины мая до середины августа было задокументировано шесть таких нападений. В одном случае после жестокого нападения скончался журналист Вадим Комаров. Расследовавший коррупцию в своем родном городе Черкассы», — сказала Богнер.
Кроме того, УВКПЧ обеспокоено другими случаями, так 7 июня другой журналист был избит в Харькове лицами, по информации, которые связаны с крайне правыми группами, а 2 июля был избит журналист в Киеве на Майдане Незалежности участниками собрания, связанными с выборами.
30 июля в «Укринформе» была сорвана пресс-конференция на тему подсчета голосов членами крайне правой группы. Трое журналистов агентства пострадали, в результате физического нападения один из них попал в больницу.
Богнер напомнила, что до сих пор не привлечены к ответственности виновные в смерти Павла Шеремета, нет заметного прогресса в судебном производстве в отношении подозреваемых по делу Олеся Бузины.
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