Нацбанк незначительно укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 18 сентября, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку - до 24,7645 грн за доллар против 24,7714 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,3054 грн против 27,3254 грн накануне.