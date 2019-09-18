Зеленский хочет ввести должность омбудсмена по земле

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на Конференции по реформе управления земельными отношениями предложить идею создания омбудсмена по земле.

«Презентация президентом Владимиром Зеленским омбудсмена по земле. Основные задания и цели деятельности омбудсмена по земле», — указано в программе конференции, которая состоится 19 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что новая власть неоднократно заявляла о планах октрыть в ближайшее время рынок земли.