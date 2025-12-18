У списку вже 166 українських виробників: Мінекономіки оновило перелік агротехніки, за яку можна отримати 25% компенсації

Мінекономіки оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, за які можна отримати компенсацію від держави у розмірі 25% вартості (без ПДВ). Про це повідомила пресслужба міністерства.
Перелік оновили уже всьоме з початку 2025 року. До нього додали 216 нових найменувань продукції та п’ять заводів-виробників. Тепер у списку – 14 425 позицій від 166 українських виробників.
Зокрема, до списку вперше додано продукцію:
Також додано нові найменування родукції підприємств, які вже беруть участь у програмі:
Окрім цього Мінекономіки розширило перелік офіційних дилерів-представників, у яких можна купувати з компенсацією продукцію визначених виробників:
У Мінекономіки нагадали, що компенсація 25% вартості надається за сільськогосподарську техніку та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації виробництва в Україні від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови).
