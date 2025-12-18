У списку вже 166 українських виробників: Мінекономіки оновило перелік агротехніки, за яку можна отримати 25% компенсації

Мінекономіки оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, за які можна отримати компенсацію від держави у розмірі 25% вартості (без ПДВ). Про це повідомила пресслужба міністерства.

Перелік оновили уже всьоме з початку 2025 року. До нього додали 216 нових найменувань продукції та п’ять заводів-виробників. Тепер у списку – 14 425 позицій від 166 українських виробників.

Зокрема, до списку вперше додано продукцію:

Харків Трактор Інжиніринг (Харківська область);

ТИРЕГОД УКРАЇНА (Львівська область;

АГРІКОН-ПІВДЕНЬ (м. Львів);

ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД УКРВЕНТСИСТЕМИ (м. Харків);

АРПАЛ (Вінницька область).

Також додано нові найменування родукції підприємств, які вже беруть участь у програмі:

Компанія "Ваговимірювальні системи" (м Дніпро.) – 38 позицій;

Богуславська сільгосптехніка (Київська область) – сім позицій;

Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська область) – дві позиції;

АГРОКУБ (м. Запоріжжя) – 11 позицій;

ІРРІГАТОР Україна (м. Одеса) – дев'ять позицій;

ВЕЛЕС-АГРО ЛТД (м. Одеса) – 37 позицій;

Капіталпромресурс (м. Запоріжжя – три позиції;

Черкасиелеватормаш" (м. Черкаси) – 62 позиції;

ТДВ "БРАЦЛАВ" (Вінницька область) – дві позиції;

ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська область – чотири позиції;

ПП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (Київська область) – дві позиції.

Окрім цього Мінекономіки розширило перелік офіційних дилерів-представників, у яких можна купувати з компенсацією продукцію визначених виробників:

Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська область) – один представник;

ТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро) – один представник;

Завод Кобзаренка (Сумська область) – чотири представники;

РЕМСИНТЕЗ (м. Кропивницький) – один представник;

ПП "ВК Технополь" (м. Кропивницький) – чотири представники;

ТОВ "Техмаш Агро" (Київська обл.) – два представники.

У Мінекономіки нагадали, що компенсація 25% вартості надається за сільськогосподарську техніку та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації виробництва в Україні від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови).