Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

У списку вже 166 українських виробників: Мінекономіки оновило перелік агротехніки, за яку можна отримати 25% компенсації

141

Мінекономіки оновило перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, за які можна отримати компенсацію від держави у розмірі 25% вартості (без ПДВ). Про це повідомила пресслужба міністерства.

Перелік оновили уже всьоме з початку 2025 року. До нього додали 216 нових найменувань продукції та п’ять заводів-виробників. Тепер у списку – 14 425 позицій від 166 українських виробників.

Зокрема, до списку вперше додано продукцію:

  • Харків Трактор Інжиніринг (Харківська область);
  • ТИРЕГОД УКРАЇНА (Львівська область;
  • АГРІКОН-ПІВДЕНЬ (м. Львів);
  • ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД УКРВЕНТСИСТЕМИ (м. Харків);
  • АРПАЛ (Вінницька область).

Також додано нові найменування родукції підприємств, які вже беруть участь у програмі:

  • Компанія "Ваговимірювальні системи" (м Дніпро.) – 38 позицій;
  • Богуславська сільгосптехніка (Київська область) – сім позицій;
  • Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська область) – дві позиції;
  • АГРОКУБ (м. Запоріжжя) – 11 позицій;
  • ІРРІГАТОР Україна (м. Одеса) – дев'ять позицій;
  • ВЕЛЕС-АГРО ЛТД (м. Одеса) – 37 позицій;
  • Капіталпромресурс (м. Запоріжжя – три позиції;
  • Черкасиелеватормаш" (м. Черкаси) – 62 позиції;
  • ТДВ "БРАЦЛАВ" (Вінницька область) – дві позиції;
  • ПП "ВК Технополь" (Кіровоградська область – чотири позиції;
  • ПП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (Київська область) – дві позиції.

Окрім цього Мінекономіки розширило перелік офіційних дилерів-представників, у яких можна купувати з компенсацією продукцію визначених виробників:

  • Лозівський Ковальсько-Механічний завод (Харківська область) – один представник;
  • ТОВ "КОМПЛЕКС" (м. Дніпро) – один представник;
  • Завод Кобзаренка (Сумська область) – чотири представники;
  • РЕМСИНТЕЗ (м. Кропивницький) – один представник;
  • ПП "ВК Технополь" (м. Кропивницький) – чотири представники;
  • ТОВ "Техмаш Агро" (Київська обл.) – два представники.

У Мінекономіки нагадали, що компенсація 25% вартості надається за сільськогосподарську техніку та обладнання з підтвердженим рівнем локалізації виробництва в Україні від 60% (для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів та зерновозів діють окремі умови).

Мінекономіки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 18 декабря 2025
Среда, 17 декабря 2025
Вторник, 16 декабря 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023